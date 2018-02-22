В Украине закрывают пограничные проекты: Евросоюзу нужно вернуть 27 миллионов

Суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около 27 млн евро.

Европейский Союз прекращает финансирование проектов по развитию десяти контрольно-пропускных пунктов на западной границе Украины, причем часть средств нужно будет вернуть.

Об этом говорится в официальном разъяснении из Еврокомиссии, а также эту информацию подтвердили несколько собеседников в структурах ЕС, пишет Европейская правда.

По словам пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить 29,2 млн евро.

"Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 млн евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок.

Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены (на счета Еврокомиссии)", - пояснила пресс-секретарь ЕС, добавив, что Евросоюз и в дальнейшем готов поддерживать реформы в Украине

Другой источник в Брюсселе объяснил изданию, что вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза является окончательным.

"Решение о закрытии этих проектов — окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке", — пояснил чиновник. Также собеседник издания отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект — около 10 млн евро. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.

По предварительным данным, Киев потратил около 2 млн евро. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около 8 млн евро. Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около 27 млн евро.

Проекты, финансирование которых прекращается, были предназначены не только для развития пограничных пунктов. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.

Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге (все перечисленные – на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке.

В издании также отметили, что остановка проектов Евросоюза происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС. Однако почти полное неиспользование средств ЕС и прекращение целого ряда проектов в одном секторе является действительно угрожающим сигналом о неготовности Украины эффективно использовать европейские фонды.

Напомним, Европейский Союз намерен выделить 102 миллиона евро Украине на реформы по децентрализации на 2016-2020 годы.