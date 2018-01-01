В Украине завершили пересчет пенсий для военных: в Кабмине озвучили цифры

Статистику от лица украинского правительства опубликовал вици-премьер Павел Розенко.

Всего более полумиллиона украинцев имеют статус "военных пенсионеров". Телеграф

В пятницу, 27 апреля, пройдет последний транш перевода увеличенных им пенсий, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По данным чиновника, в среднем военным пенсионерам размер выплат повысили на 1460 грн.

"Работаем дальше. Это не последнее повышение пенсий в Украине в этом году. Продолжение следует", – написал Розенко.

Напомним, ранее лава Минсоцполитики Андрей Рева предложил пересчитывать военные пенсии по-новому.

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