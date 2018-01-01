В Украине значительно вырос уровень коррупции и взяточничества — исследование

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1 / 2 В Украине подскочил уровень коррупции (24 Канал)

Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос.

В 2018 году уровень коррупции и взяточничества в украинских организациях вырос до 73% с 56%, зафиксированных в 2016 году.

При этом каждый третий украинский респондент (33%) сообщил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет, говорится в исследовании международной компании PwC.

Кроме того, 12% украинских респондентов сообщили, что убытки их организаций от взяточничества и коррупции составили от 1 до 50 млн долл.

Отмечается, что в мире только 25% респондентов заявили о том, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что является почти втрое ниже аналогичного показателя в Украине.

Напомним, ранее в Госдепе США рассказали о коррупции и нарушениях прав человека в Украине.

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