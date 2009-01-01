В Украину из США отправили первую партию антрацита

В церемонии отправки угля, в частности, приняли участие американские чиновники.

Уголь, иллюстрация pravda.dn.ua

В США из морского порта Балтимора (крупнейший населенный пункт штата Мэриленд) в Украину для нужд госкомпании "Центрэнерго" отправили первую партию американского

Об этом говорится на странице в Facebook посольства Украины в Штатах.

В церемонии отправки приняли участие посол Украины в США Валерий Чалый, замминистра торговли Штатов Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики государства по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

"Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией "Центрэнерго" и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.