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В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии

Сегодня, 15:08

Официальное сообщение было опубликовано на сайте госкомпании.

Украина пенсии
Иллюстративное фото 2000.ua
Сотрудники "Укрпочты" объяснила проблемы с выплатой пенсий украинцам "техническими задержками", произошедшими по вине Пенсионного фонда.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале госкомпании.

""Укрпочта" работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий", − сообщается в тексте

Кроме того, в "Укрпочте" сообщают, что выплата пенсий за украинцев в период с 4 по 20 июля осуществляется по заранее утвержденному графику.

"Укрпочта своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля",− заявили в госкомпании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили сайт, который позволит жителям страны узнать размер своей будущей пенсии. Кроме того, в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев.

 

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Теги:  
Украина, Пенсионный фонд, Укрпочта, пенсии, задержки, украинцы
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