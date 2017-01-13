ВЭБ до конца января планирует продать лизинговый бизнес на Украине

Глава банка не озвучил стоимость украинских активов.

Российский государственный "Внешэкономбанк" до конца января планирует продать свой розничный лизинговый бизнес в Украине.

Об этом пишет агентство РИА-Новости со ссылкой на слова главы ВЭБа Сергей Горькова.

По его словам, банк уже нашел покупателя, однако не успел закрыть сделку до 30 декабря 2016 года.

"Мы не закрыли, к сожалению, ее (сделку-ред.) 30 числа (декабря 2016 года - ред.) Надеемся, сейчас до конца января закроем", — сказал Горьков.

Глава банка не озвучил стоимость украинских активов.

Кроме того, банкиры готовы уступить в цене.

"Он не гигантский. Единственное, что мы его продаем с достаточно небольшим дисконтом — порядка 15%. Нам выгодно", — сообщил Горьков.

Напомним, Всемирный банк готов вложить в украинские проекты 1,3 млрд евро.