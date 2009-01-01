Рада уменьшила нагрузку по выплатам долга Украины на госбюджет

Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу.

УНИАН

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7052 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги".

Об этом пишет Сегодня.

За этот законопроект отдали свои голоса 236 депутатов — при необходимом минимуме в 226 голосов. Проект закона предусматривает освобождение нерезидентов от уплаты налогов с доходов от государственных ценных бумаг.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон позволит освободить от уплаты налогов доходы, полученные нерезидентами в виде процентов, дисконта по государственным ценным бумагам — если их выплачивает Минфин, как эмитент.

Представляя законопроект, министр финансов Александр Данилюк заявил, что принятие закона позволит улучшить инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг для иностранных инвесторов и, таким образом, эффективнее привлекать средства в госбюджет за счет иностранных заимствований.

Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Первая после четырехлетнего перерыва пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

Напомним, Владимир Гройсман заявил, что уже к 2020 году власти Украины могут качественно улучшить уровень жизни граждан страны.