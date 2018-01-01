"Верное решение": эксперт о позиции МЭРТ по формульному ценообразованию на энергоносители

Прозрачные и понятные формулы с привязкой к международным хабам позволяют избежать коррупции, считает Юрий Корольчук.

Министерство экономического развития и торговли подтвердило, что формульное ценообразование должно быть основным при расчете стоимости энергоносителей — нефтепродуктов, газа, угля. В условиях дефицита это абсолютно верное решение. Об этом странице в сети Facebook пишет энергетический эксперт, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Комментируя заявление первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова по запланированному переходу на формальное ценообразования при закупках нефтепродуктов, эксперт подчеркнул его преимущества перед ручной регулировкой.

По его словам, такие формулы уже действуют при формировании цен на газ, уголь и другие энергоносители. "В Минэкономики не лучше всех остальных знают как действуют" формулы ". Наряду с газовой формулой "Дюссельдорф плюс" существует угольная формула "Роттердам плюс". Но они получаютбольше внимания, так как вокруг них больше политики. Меньше слышно о формуле "Platts / Argus плюс", которую используют для рынков нефти и нефтепродуктов, но объем этого рынка составляет почти 5 млрд. долл.", — подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Корольчука, именно прозрачные и понятные формулы с привязкой к международным хабам позволяют избежать коррупции. Кроме того, необходимость внедрения привязки цен к международным хабам обусловлена ​​дефицитом энергоресурсов и необходимостью их импорта. "Прошлый 2017 лишь подтвердил, что Украина и дальше зависима от импортных энергоносителей. Энергодефицит наблюдаемый в газовом, угольном, ядерном и нефтепродуктовом сегментах. Ядерное топливо — 100% зависимость, нефтепродукты (бензин и дизтопливо) — 85%, сжиженный газ для автомобилей (пропан-бутан) — 72%, угля (энергетический и коксующийся) — 50%, природный газ — 34% ", — сказал он .

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что его ведомство выступает за широкое внедрение практики формульного ценообразования. Сейчас министерство предлагает ввести формулу при закупке нефтепродуктов. "В условиях тендеров заключения долгосрочных контрактов с использованием формульного ценообразования будет предусмотрен алгоритм, согласно которому победитель будет обязан зафиксировать наценку, исходя из котировок Platts и курса валют", — подчеркнул замминистра.

Сейчас в Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей. Так, в случае природного газа действует формула Дюссельдорф + (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), в случае угля — формула Роттердам + (CIF ARA (Amsterdam Rotterdam Antwerp) + доставка), в случае нефти используются котировки Platts + премия.