Во "Всемирном банке" определили условия, необходимые для роста экономики Украины

Аналитики международной финансовой организации продолжают внимательно наблюдать за украинской экономикой.

Аналитики международной финансовой организации " Всемирный банк " убеждены, что украинские власти обязаны в ближайшие месяцы осуществить три ключевых реформы для экономического роста страны.

Иначе возникнут немалые риски существенного замедления роста ВВП, заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

"Инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ в Украине. А также тем, что программа с МВФ до сих пор не утверждена. Также есть обеспокоенность из-за возможных рисков в свете предстоящих выборов. Реформы могли бы стать важным сигналом для инвесторов. Поэтому крайне важно продолжать процесс реформирования", - цитирует его портал "Левый берег".

По мнению специалиста-экономиста представительства "Всемирного банка" в Украине Анастасии Головач, ради возобновления темпов роста, в Украине необходимо будет закончить ряд ключевых реформ уже в самое ближайшее время.

"В первую очередь, это касается борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда. Второе - это реформирование государственных банков. А также создание рынка земли и приватизация государственных предприятий... Критически важно, чтобы эти реформы были реализованы за несколько ближайших месяцев. Если это будет обеспечено, то есть все основания для экономического роста до 3,5% в 2018 году и ускорения", - заявила она.

Напомним, ранее в "Ощадбанке" назвали причину массового закрытия отделений по всей стране.