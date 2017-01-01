Во Всемирном банке спрогнозировали, на сколько экономика Украины подрастет в 2018-м

В 2019-м ВВП нашей страны подрастет на 4%, считают в финорганизации.

В следующем году ВВП Украины подрастет на 4%, спрогнозировали во Всемирном банке Скриншот видео с youtube.com

Всемирный банк спрогнозировал, что в 2018 году рост реального внутреннего валового продукта (экономика) Украины составит 3,5%.

В 2019 и 2020-м годах ВВП страны подрастет на 4%, говорится в отчете финорганизации, опубликованном на ее сайте.

Банк сохранил прогноз роста экономики украинского государства в 2018-2020 годах на уровне 3,5-4%.

Ранее Всемирный банк сообщал, что в 2017 году ожидает роста экономики Украины на уровне 2%. Напомним, первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив говорил, что в январе-сентябре прошлого года ВВП страны вырос на 2,2%.