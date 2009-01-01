Ворота на рынок Северной Африки. Порошенко объяснил, зачем Украине Мальта

Гройсман хочет создать на Мальте хаб для украинских агроэкспортеров с последующим выходом на рынки Средиземноморья.
Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой, прибывшей сегодня в Киев, сообщает УНИАН.
"Нами созданы благоприятные политические рамки для активизации сотрудничества по очень широкому кругу вопросов, в первую очередь по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Можем подчеркнуть, что товарооборот между нашими странами за 8 месяцев текущего года вырос на рекордных 26%", — сказал он.
"Мы подчеркнули, что среди перспективных направлений является обмен современными технологиями, в том числе и в сфере энергоэффективности, энергосбережения и тот уникальный опыт, который имеет Мальта, нами будет эффективно применен", — подчеркнул глава государства.
Порошенко также отметил, что обсудил с президентом Мальты развитие инжиниринговых услуг, строительство инфраструктуры, сотрудничество в области здравоохранения, фармакологии, секторе финансовых операций, информационных технологий.
"Мальта для украинского бизнеса является фактически воротами на рынок Северной Африки", — подчеркнул президент.
"Есть интерес создать на Мальте хаб для украинских агроэкспортеров с последующим выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья. Уверен, что впереди плодотворное сотрудничество и максимальное усиление взаимных торговых и инвестиционных отношений между нашими странами", — написал премьер на своей странице в Facebook.
Он отметил, что визит президента Мальты является первым государственным визитом в истории наших дипломатических отношений.
"Украина и Мальта заметно активизировали сотрудничество в последнее время, и именно во время председательства Мальты в ЕС были приняты важнейшие для нас решения — введение безвизового режима и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС", — подчеркнул Гройсман.
Справка. За 7 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот между Украиной и Мальтой вырос почти втрое — до 36,8 млн долларов. Наибольший взаимный интерес представляют секторы строительства, энергетики, энергоэффективности, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства в части поставок продовольствия.
Фото: @Marie-Louise Coleiro, Facebook Владимира Гройсмана