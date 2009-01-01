Война за "святое наследство": родственники и благотворительный фонд судятся за квартиры митрополита

Брат и сестра митрополита Мефодия считают, что их родственник стал жертвой аферистов.
Об этом говорится в программе "Гроші", сообщает ТСН.
Наталья Шевчук — председатель Фонда митрополита Мефодия — говорит, что была удивлена, когда увидела в его завещании только свою фамилию, т.е. стала единственной наследницей.
Согласно документу, у церковника было несколько однокомнатных квартир и земельный участок. Эксперт по оценке недвижимости Юрий Новосел говорит, что ориентировочная стоимость всех объектов недвижимости составляет около 500 тыс. долларов — более 10 млн гривен стоят несколько квартир в Киеве, Тернополе, а также земельные участки и дома. По словам Шевчук, при жизни митрополита она присматривала за его квартирами в Тернополе.
В войну за имущество вступили родные брат и сестра митрополита, которые считают, что их родственник стал жертвой аферистов.
Журналисты обнаружили, что в этой истории, действительно, много странных деталей. Таинственное завещание было составлено в селе на Житомирщине, хотя имущество митрополита — в Тернополе и Киеве. Несмотря на слухи, митрополита в этом населенном пункте никогда не видели, а составлявшая завещание секретарь отказалась общаться с журналистами.
В то же время Шевчук утверждает, что оригинал завещания был похищен. "В один момент мне позвонили и сообщили, что в квартиру зашла частная охрана в сопровождении сестры владыки Мефодия", — рассказала бывшая помощница митрополита.
Однако в этом деле это был не первый криминальный случай. Оказывается, раньше из сейфа митрополита в Тернополе пропали бумаги на недвижимость и наличные. По мнению Натальи, это сделала сестра церковнослужителя — Ольга Кондзельская, которая на данный момент проживает в одном из домов брата.
Обе стороны этой войны за "святое наследство" уверяют — исчерпывающего списка наследственного имущества еще не видели. Если суд решит, что завещание настоящее — нотариусы откроют полный перечень имущества и увидит его только Наталья. Вполне возможно, что недвижимости у батюшки наберется даже больше, чем на полмиллиона долларов.
Если суд решит, что завещание — подделка — тогда уже расследованием займутся правоохранительные органы. А имущество по закону перейдет к ближайшим родственникам, то есть брату и сестре.
Видео: tsn.ua