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Впервые за 3 года компания из Украины разместила евробонды под 8,875 годовых

Сегодня, 12:17

Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 января выпустил пятилетние еврооблигации

Kernel, Кернел, подсолнечное масло
kernel.ua
25 января 2017 года агрохолдинг Kernel Holdings S.A. выпустил пятилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов со ставкой 8,875%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте компании.

Отметим, в течение последних 3 лет ни государству Украина, ни украинским компаниям не удавалось размещать евробонды.

В агрохолдинге сообщают, что объем спроса в два с половиной раза превысил сумму эмиссии и цена снижена с предыдущего индикатива 9,25-9,50%. Облигации выпущены с очень малым спредом над суверенными облигациями.

"Это знаковая сделка для Кернел и Украины так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после 3-летнего застоя, и завершили сделку до выпуска государством облигаций. Это четкое свидетельство сильного кредитного профиля Кернел и значительного доверия международного сообщества инвесторов к компании", — говорится в сообщении.

Ожидается, что облигации получают рейтинг B+ агентством Fitch и B агентством S&P, соответственно на два и один уровень выше рейтинга государственных облигаций Украины.

Отметим, "Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.

Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы Kernel Holding торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

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Kernel, Кернел, евробонды
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