Впервые за 4 года. В Украине промпроизводство выросло на 2,4%

В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года рост промпроизводства ускорился до 4,5% с 3,7% к ноябрю.

В Украине промпроизводство выросло на 2,4% фото: sq.com.ua

Рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд — в 2012 — 2015 годах.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной службы статистики Украины.

Сообщается, что в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года рост промпроизводства ускорился до 4,5% с 3,7% к ноябрю.

По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2016 года, в декабре промпроизводство выросло на 1,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что за год промпроизводство в Украине сократилось более чем на 13%.