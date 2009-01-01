Все в интернет: Депутаты предложили избавиться от платежек за коммуналку

В Верховной Раде предложили кардинальную перемену порядка оплаты услуг ЖКХ
Проект закона получил №7270 и имеет название О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".
Согласно тексту, все предприятия и учреждения, предоставляющие услуги ЖКХ, обязаны будут напрямую или через посредников указывать потребителю специальный электронный счет (т.н. "инвойс") − со всеми необходимыми данными для оплаты.
Кроме того, депутаты предложили отменить рассылку бумажных квитанций – однако, с оставлением возможности их распечатки по требованию клиентов.
Сообщать украинцам о поступлениях электронных квитанций народные избранники предлагают "с помощью прикладного программного интерфейса". Содержание электронного инвойса и порядок предоставления в нем данных должны будут разработать и установить для поставщиков сотрудники Нацбанка.
Напомним, ранее "Главред" писал о том, что тарифы на коммуналку в 2018 году будут расти.