Вслед за повышением цен на транзит, Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено, заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики найти альтернативу поставкам российской нефти.

Об этом Лукашенко заявил, принимая с докладом вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, сообщает БЕЛТА.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — заявил президент.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.

"И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", — сказал Лукашенко.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь приняла решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны.