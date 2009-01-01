Вступили в силу дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины

Торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные пошлины.

Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС obozrevatel.com

В воскресенье, 1 октября, вступили в силу дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утверждены Европейским парламентом 13 сентября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы — эти преференции вступят в силу 1 января.

Об этом говорится на странице Официального журнала Евросоюза, сообщает УНИАН.

Преференции введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные пошлины, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров.

Напомним, 13 сентября в Европарламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Согласно достигнутым договоренностям, увеличены квоты на экспорт из Украины в ЕС переработанных помидоров, пшеницы, кукурузы и меда. В частности, установлены следующие годовые квоты: на мед — 2,5 тыс. тонн, томаты обработанные — 3 тыс. тонн, пшеницу — 65 тыс. тонн, кукурузу — 625 тыс. тонн, ячмень — 325 тыс. тонн.

29 сентября в совместном заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Наталии Микольской отмечалось, что дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября за исключением позиций по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы — эти преференции вступят в силу с 1 января.