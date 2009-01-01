Вступили в силу дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины

Торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные пошлины.
Об этом говорится на странице Официального журнала Евросоюза, сообщает УНИАН.
Преференции введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
Торговые преференции увеличат объем сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой не нужно будет платить таможенные пошлины, а также ускорят отмену пошлин для ряда промышленных товаров.
Напомним, 13 сентября в Европарламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.
Согласно достигнутым договоренностям, увеличены квоты на экспорт из Украины в ЕС переработанных помидоров, пшеницы, кукурузы и меда. В частности, установлены следующие годовые квоты: на мед — 2,5 тыс. тонн, томаты обработанные — 3 тыс. тонн, пшеницу — 65 тыс. тонн, кукурузу — 625 тыс. тонн, ячмень — 325 тыс. тонн.
29 сентября в совместном заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Наталии Микольской отмечалось, что дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября за исключением позиций по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы — эти преференции вступят в силу с 1 января.