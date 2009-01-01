Введены санкции против крупного российского поставщика антрацита в Украину

"Южтранс" входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области.

Введены санкции против поставщика антрацита zn.ua

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО "Южтранс" (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании "Донбассэнерго".

Об этом говорится в приказе МЭРТ от 30 октября №1583, пишет Liga.net.

Санкции вводятся на основании запроса Службы безопасности и вступят в силу через 40 дней. "За действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности", - говорится в обосновании приказа. "Южтрансу" будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

ООО "Южтранс" входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское). "Южтранс" является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине (уголь АМ, АО и другой).

С мая по 22 октября этого года "Южтранс", по данным РЖД, поставила для "Донбассэнерго" более 100 тыс. антрацита.

Это третий показатель среди поставщиков энергетического угля в Украину после группы ДТЭК (шахтоуправление Обуховская) и холдинга ВостокУголь (Печорская угольная компания).

Напомним, ранее в России официально признали воровство украинского угля на Донбассе.