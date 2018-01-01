"Выше только небо". В киевских отелях цены на номера в отелях "задрали" до неимоверности

Счета за проживание в столичных гостиницах 26 мая реально составляют сотни тысяч гривен.

Панорама центра Киева УНИАН

В канун финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском стадионе НСК "Олимпийский", отели столицы Украины подняли цены для туристов во множество раз.

Согласно данным популярного сервиса бронирования Booking, в отдельных гостиницах цены поднялись приблизительно в сотню раз. Причем 98% номеров и апартаментов на 26 мая (день финала) уже недоступны. За небольшое же количество оставшихся туристам придется заплатить в среднем около 100 тысяч гривен (3200 евро или 2800 фунтов стерлингов) в день.

К слову, по соотношению цена-качество, портал в Киеве предлагает отель Harmony in Andreew descent, расположенный в Подольской районе города. За ночь в этом отеле 26 мая придется выложить невероятную цену в 190 тысяч гривень. В том время, как через неделю, номер в этом отеле будет стоить туристу в 550 гривень.

Така вот разница в ценах booking.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что в финал Лиги Чемпионов пробились мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Кроме того, перед матчем на НСК "Олимпийский" споет юная британская певица-звезда.

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