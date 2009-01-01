Яценюк в Израиле обсуждает безопасность и экономическое сотрудничество

Украине необходимо подписать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем, уверен политик.

Вопрос безопасности является одним из наиболее важных в рамках встреч лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в Иерусалиме, где он находится с визитом.

"У Израиля сложные соседи. В Украине агрессивный сосед. И поэтому вопрос борьбы за свою независимость и за свою безопасность - это вопрос, который беспокоит народ Украины и народ Израиля", - отметил он по завершении встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом во вторник, 24 октября.

Кроме того, обсуждался вопрос экономического сотрудничества между странами. "Растет товарооборот (между Украиной и Израилем), мы ожидаем в текущем году около миллиарда долларов, и динамика на следующий год положительная. Для этого нам необходимо подписать соглашение о зоне свободной торговли с государством Израиль - такое ​​же, как мы подписали, например, с Европейским Союзом и Канадой", - сказал лидер НФ.

По его словам, это даст возможность увеличить израильские инвестиции в украинскую экономику и увеличивать товарооборот, а также привлекать новые технологии для Украины.

Как сообщалось, Яценюк во время визита в Иерусалим встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Запланированы также его встречи с министром охраны окружающей природной среды и Министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэв Элькиным и другими представителями правительства и парламента, сообщается на его официальном сайте.

После визита в Израиль Яценюк прибудет в Краков, где 27 октября выступит во время международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе. По приглашению Фонда Конрада Аденауэра лидер "Народного фронта" примет участие в дискуссии "Будущее - как Европа преодолеет кризис?".