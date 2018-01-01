Ярославский купил Днепропетровский металлургический завод

Предприятие является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката.

В четверг, 1 марта 2018 г. группа DCH Александра Ярославского подписала договор о покупке у Evraz крупнейшего промышленного актива - Днепропетровского металлургического завода, известного как "Петровка" или "ДМЗ им. Петровского", сообщает пресс-служба DCH.

Технологически приобретение было произведено путем покупки 100 % акций Dramrisco Limited, которая в свою очередь владеет 97,73% акций Частного акционерного общества "евраз Днепровский металлургический завод".

EVRAZ также сообщил о сделке на официальном сайте.

"DCH традиционно заинтересована в развитии украинской промышленности, и имеет опыт успешной реализации подобных проектов. Кроме того, ДМЗ интересен нам с точки зрения производственной интеграции с другими предприятиям", - говорится в официально распространенном пресс-релизе группы.

В ходе процесса пополнения портфеля промышленных активов DCH Александр Ярославский уже приобрел легендарный Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила млрд. (в т.ч. $ 300 млн. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в Топ-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.

Днепропетровский металлургический завод ("Петровка") находится в г. Днепр, является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Продукция предприятия поставляется в 44 страны, численность трудового коллектива порядка 6000 чел. В 2016 году завод произвел 1,068 миллиона тонн чугуна, 1,057 миллиона тонн стали и 889 тысяч тонн проката.