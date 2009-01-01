"Юзгаз Би.Ви." раскрыл бенефициаров и хочет привлечь больше инвестиций

Программа направлена на скорейшее начало добычи газа для поддержания стратегии украинского правительства по увеличению собственной добычи газа и отказа от импорта газа уже в 2020 году.

22 августа состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции, которая была создана с целью продолжения рассмотрения запроса ООО "Надра Юзовская" и "Юзгаз Би.Ви." (Yuzgaz B.V.) по уступке доли участия ООО "Надра Юзовская" по Юзовскому Соглашению.

Об этом заявил директор компании "Юзгаз Би.Ви." Ярослав Кинах.

"Сегодня наконец началось рассмотрение наших инвестиционных предложений уполномоченным государством органом предусмотренным украинским законодательством способом. Начало официального рассмотрения дает нам возможность выполнить данное нами ранее обещание: открыть бенефициаров компании "Юзгаз Би.Ви.". Этим "Юзгаз Би.Ви." сообщает, что текущими бенефициарами фонда прямых инвестиций "Емерстоун Энерджи Ес.Си.Ес.пи." и, соответственно, компании "Юзгаз Би.Ви." являются граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Эллиот", — заявил Кинах.

По данным Кинаха, после получения согласия правительства на уступку на предложенных условиях компания "NAFTA a.s." (Словакия) станет участником проекта в качестве его фактического оператора и акционера компании "Юзгаз Би.Ви." с долей 50%. По его информации, также ведутся переговоры о привлечении в качестве инвестора проекта одной из североамериканских нефтегазовых компаний.

Кроме того, на заседании рабочей группы директор по разведке и добыче компании "NAFTA a.s." Йозеф Левоча презентовал программу поисковых работ, которую инвесторы намерены выполнить.

"Программа направлена на скорейшее начало добычи газа для поддержания стратегии украинского правительства по увеличению собственной добычи газа и отказа от импорта газа уже в 2020 году", — отмечают в компании "Юзгаз Би.Ви." и добавляют, что ключевым приоритетом инвесторов является комплексное геологическое изучение с целью открытия значительных залежей традиционного и нетрадиционного газа в пределах всего Юзовского лицензионного участка.