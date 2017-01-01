За год международные резервы Украины выросли до 18,8 млрд долларов

Уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка.

Международные резервы Украины выросли forbes.ua

На 1 января 2018 года международные резервы Украины составили 18,808 млрд долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

При этом в декабре 2017 года резервы сократились на 0,5%, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные.

"Таким образом, уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 млрд долл. в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изменение уровня международных резервов в течение декабря было обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долл., а также выплатами по внешнему долгу. Международному валютному фонду были осуществлены платежи на сумму 161,8 млн долл., на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долл.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта, и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% — до 15,539 млрд долл.