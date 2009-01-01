Задержание Бакая в России. Экс-главу ДУСи обвинили в хищении 12 миллионов долларов

Бакай вместе с сообщниками от имени "ООО Индустриальная группа "Русский медведь" заключили в декабре 2014 года договор займа с Metalloinvest Limited.

Игорь Бакай фото:liga.net

Экс-главу Государственного управления делами и экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая обвиняют в России в хищении 12 млн долларов у компании Metalloinvest Limited.

Об этом идет речь в сообщении "Интерфакса" со ссылкой на данные собственного источника.

"Бакай обвиняется в том, что совместно с пока еще неустановленными лицами совершил хищение у Metalloinvest Limited 12 млн долларов, полученных в рамках договора займа", — цитируют источник.

Он отметил: следствие считает, что "Бакай вместе с сообщниками от имени "ООО Индустриальная группа "Русский медведь" заключили в декабре 2014 года договор займа с Metalloinvest Limited в лице его директора Кириякоса Аттикуриса на сумму 12 млн долларов". Однако после того, как Бакай получил эту сумму, он перестал исполнять свои обязательства по погашению займа.

"Денежные средства были обращены в пользу Бакая и неустановленных лиц, чем Metalloinvest Limited был причинен ущерб в особо крупном размере", — сказал источник.

Тем временем пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина сообщила, что у Игоря Бакая статус обвиняемого.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с подозреваемым были задержаны его бухгалтер и помощник.

Фото: liga.net.