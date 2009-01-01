Задержаны чиновники и депутаты. Луценко рассказал о "зачистке коррупционного кубла" в Затоке

Задержанных подозревали в криминальном давлении на эстонского инвестора и местных бизнесменов, отметил генпрокурор.

Неправомерная выгода facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Затоке Одесской области правоохранители провели еще одну "зачистку коррупционного кубла", задержаны три чиновника и два депутата.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время глава ГПУ уточнил, что всех задержанных раньше подозревали в "криминальном давлении на эстонского инвестора и местных предпринимателей".

"… задержан с поличным начальник следственного отдела Приморского ОП ГУ НП в Одесской области, депутат Затокского поселкового совета, депутата Шабовского сельского совета Белгород-Днестровского района и начальник отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета во время вымогательства и получения от гражданки Украины денежных средств в сумме 72 тыс. долларов", — отметил Луценко.

По его словам, также проведена спецоперация, в результате которой обезврежен начальник юридического департамента Затокского поселкового совета при получении от жительницы Одесчины неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба генерал-майора армии Андрея Алимпиева, его подозревают в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri