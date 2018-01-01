Задержка с выплатами пенсий: в Пенсионном фонде назвали причину

В Пенсионном фонде пожаловались на кассовые разрывы поступления единого социального взноса.
"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", — говорится в сообщении пресс-службы ПФ.
В ведомстве также пояснили, что с начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд. грн., в частности, 1,7 млрд. грн. в течение 24 июля.
"Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", — добавили в Пенсионном фонде.
Напомним, ранее в "Укрпочте" заявили, что проблемы с выплатой пенсий украинцам произошли по вине Пенсионного фонда.
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