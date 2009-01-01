Задолженность на оптовом рынке электроэнергии составляет 31 млрд грн - "Энергорынок"

В 2017 году уровень расчетов планируется около 98%.

Обозреватель

На сегодняшний день задолженность на оптовом рынке электроэнергии достигла 31 млрд грн, но в этом году ожидается рост уровня расчетов относительно показателя прошлого года, заявил директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк в ходе выступления на Международном энергетическом форуме "Неделя Открытой Энергетики" (Open Energy Week) во вторник, 24 октября.

По его словам, в прошлом году ГП "Энергорынок" рассчиталось с генерирующими компаниями на уровне 97,8%, в 2017 году уровень расчетов планируется около 98%. Гнатюк подчеркнул, что для реформирования рынка урегулирования долгов будет серьезной угрозой, если не будут приняты соответствующие меры и изменения в законодательстве, сообщает Униан.

"К сожалению, финансовые механизмы у нас неразвиты. Финансовое законодательство не успевает за реформированием энергорынка", – заявил Юрий Гнатюк. Он отметил, что в первую очередь нужно прекратить наращивать долги.

Напомним, в Киеве проходит Международный энергетический форум. Тема первой сессии: "Рынок электрической энергии. Акцент на потребителя". Прямую трансляцию второго дня Форума можно посмотреть по ссылке.



