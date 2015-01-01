Захарченко разбушевался: с 2017 года в ДНР перестанут признавать украинские документы

В ДНР существует "комиссия", которая рассматривает все нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству.

Александр Захарченко dan-news.info

Главарь ДНРзаявил, что с 1 января 2017 года в непризнанной "республике" перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству.

Ранее, при проведении подобных сделок, в ДНР можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии, сообщает "Горловская правда".

Как объяснила нотариус "Донецкого нотариального округа ДНР" Оксана Копейка, с 1 января 2017 года все сделки, совершенные в Украине, на территории ДНР будут считаться недействительными, поэтому сделки купли-продажи, дарения, мены должны совершать местные нотариусы.

А по словам Захарченко, в ДНР существует "комиссия", которая рассматривает все нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству и принимает решение об их легализации в ДНР. С 1 января комиссия будет рассматривать сделки, совершенные до 2017 года.

"Начиная с 2014 года, заканчивая 2016-м, "комиссия" рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут", — заявил главарь ДНР.

Он добавил, что если не зарегистрировать сделку по законам ДНР, то прежние владельцы могут обратиться в правоохранительные органы и отнять приобретенную собственность, так как в ДНР она будет продолжать числиться за ними.

"Люди, продавшие вам либо автомобиль, либо квартиру, любую недвижимость, потребовавшие от вас оформить сделку в правовом поле Украины, эту квартиру, машину могут у вас по "закону" ДНР изъять, потому что [она] не зарегистрирована в ДНР", — сказал Захарченко.

Напомним, двумя неделями ранее главарь ДНР грозился захватить Киев и вернуть скифское золото в Крым.