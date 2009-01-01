Захват Крыма и Донбасса обошелся России в 55 миллиардов долларов — ООН

Спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности, заявили в ООН.

В ООН назвали потери РФ от оккупации Крыма и Донбасса politeka.net

С 2014 года российская экономика после введения санкций из-за аннексии Крыма и оккупации отдельных регионов на востоке Украины , потеряла 55 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе ООН, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, отмечается, что санкции в отношении России обошлись странам, которые их ввели, по 3,2 миллиарда долларов ежемесячно.

Отметим, что специальный докладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.

"Я рекомендую сделать это незамедлительно", — заявил он в докладе.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не видит разницы между оккупацией Российской Федерацией Крыма и вторжением на Донбасс.