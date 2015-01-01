Западные эксперты назвали худшую валюту начала 2017-го

В Турции растет инфляция, впервые за семь лет наблюдается падение ВВП страны, выяснили аналитики Bloomberg.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные исследования, проведенного Bloomberg.
Агентство уточнило, что по итогам прошлого года лира просела к американской валюте на 17%.
"На протяжении шести торговых сессий турецкая валюта устанавливала антирекорды. В Турции растет инфляция, в декабре 2016-го ее годовой показатель составил 8,53%", — отметили аналитики.
Кроме того, страна по-прежнему имеет дефицит платежного баланса, который по итогам года оценивается на уровне 5% от ВВП (в Турции впервые за семь лет наблюдается падение этого показателя).
Ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что к концу 2017 года в Украине доллар может стоить 30 гривен. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.