Западные СМИ объяснили, почему Путин перестраивает Кремль

Путин — осторожный стратег и действует по принципу: никаких ошибок, никаких поспешных выстрелов и необоснованного риска.

Владимир Путин Reuters

до сих пор не объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, однако за кулисами уже полным ходом идет предвыборная кампания

Об этом в немецком Bild пишет Филипп Пиатов, перевод статьи которого публикует Inopressa.ru.

"Путин занимает президентскую должность с 2000 года — единственную паузу он взял в период с 2008 по 2012 год, переместившись в кресло премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. А что если Путин устал от бремени президентских полномочий?", — замечает автор публикации.

"Не исключено, но маловероятно. Путин готов продолжать", — считает немецкий политолог, сотрудник киевского Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

"Еще в конце 2016 года первый заместитель главы влиятельной администрации президента Сергей Кириенко обозначил цель предвыборной кампании Путина. "Главный кандидат", по словам доверенного лица Путина, должен одержать победу по формуле 70/70. Это значит, 70% голосов избирателей при явке в 70%", — поясняет автор.

Летом этого года российские СМИ узнали сенсационные детали предвыборного плана Кремля: Путин должен быть номинирован как независимый кандидат, а не выдвиженец от партии.

"Советники Путина крайне скептически относятся к выдвижению его кандидатуры от "Единой России": они опасаются, что низкий рейтинг ее популярности может потянуть за собой вниз и популярность президента", — поясняет журналист.

Череда увольнений губернаторов, пишет Пиатов, ссылаясь на российских экспертов, также указывает на подготовку к избирательной кампании.

Путина "ожидает непростое президентство и, возможно, последнее для него. Он понимает, что после него у него уже не будет прежнего почитания, — объясняет молчание Путина Умланд. — К этому нужно подготовиться".

"Экс-сотрудник КГБ Путин, осторожный стратег, действует по принципу: никаких ошибок, никаких поспешных выстрелов и необоснованного риска, — говорится в статье. — Впервые Путина ждет оппонент, который в состоянии мобилизовать людей по всей стране и пользующийся популярностью, прежде всего у российской молодежи, благодаря своей интернет-стратегии: это оппозиционер Алексей Навальный".

"В 2018 году у Навального шансов нет", — говорит политолог Умланд. Вероятно, оппозиционер вообще не будет допущен до мартовских президентских выборов — в настоящее время он снова отбывает двухнедельное тюремное наказание из-за призывов к неразрешенной демонстрации.

"В России существует псевдомногопартийная система", — отмечает политолог. Навальный единственный, кто играет не по правилам. По мнению Умланда, "он готовится к следующим выборам, которые пройдут в 2024 году. Поэтому эта предвыборная кампания так важна для него".

"Внутри Кремля также ощущается атмосфера перемен: по сообщениям СМИ, после выборов там произойдут серьезные кадровые перестановки", — пишет автор и, ссылаясь на информационный портал Bloomberg, указывает на то, что за кулисами идет ожесточенная борьба вокруг кандидатуры преемника премьера Медведева.

После серии репортажей о тайных богатствах и коррупционных схемах, в которые вовлечен Медведев, сделанных командой Навального, жители 80 городов России вышли на акции протеста против премьера. "Возможно, после мартовских выборов Путин больше не будет держаться за Медведева. Однако и сам президент может в ближайшее время оказаться на запасном пути", — говорится в статье.

"Российская элита чувствует, что этот президентский срок будет последним для Путина — и готовится к этому. Но на стартовые позиции вышла и оппозиция", — пишет журналист.

"Система весьма нестабильна, поскольку слишком сильно выстроена под Путина", — замечает Умланд. И в этом политолог видит шанс для Навального: "Если с поиском преемника возникнут проблемы, Навальный будет тут как тут", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, что игра мускулами приносит Путину плюсики.