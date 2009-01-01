Западные СМИ: выступление лидера Китая в Давосе — новая реальность для мира

Китай стал стержнем мировой экономической стабильности.

Лидер КНР Си Цзиньпин в Давосе. Reuters

Китай постепенно занимает роль мирового экономического лидера. А выступление лидера КНР Си Цзиньпина в Давосе открыло новую реальность для мира.

Об этом пишет исследователь Института Брукингса Бессма Момани в статье для Newsweek, сообщает ZN.UA.

"Какие большие изменения могут произойти всего за десятилетие. Еще в середине 2000-х Китай критиковали как безответственного брокера. А теперь он стал стержнем мировой экономической стабильности.

Эта новая реальность открылась многим, когда лидер КНР Си Цзиньпин вышел на сцену, чтобы выступить на защите экономической глобализации и международного сотрудничества в решении проблем, которые угрожают мировому процветанию и росту", — говорится в статье.

Слова эксперта прозвучали очень контрастно к словам следующего президента США Дональда Трампа, который жаловался на несправедливые правила игры в глобальной экономике, которые все же позволили Америке подняться на вершину.

"Если выступление Си Цзиньпина перед давосским клубом экономических и политических элит — это индикатор того, что нас ждет в 2017 году, то Китай может стать самым сильным голосом, который провозглашает социальную и экономическую пользу от глобализации, приглашая страны присоединяться к договорам о свободной торговле, инвестируя в развивающиеся страны, чтобы они получили доступ к рынкам", — говорится в статье.

Тот же Китай — развивающаяся страна, в которой миллионы людей живут в бедности, теперь стала чемпионом мировой экономической глобализации. "Очевидно, мы живем в мире, который перевернулся с ног на голову", — пишет Момани.

Она замечает, что от финансов до торговли, похоже, Америка во главе с Трампом больше не будет играть роль того, кто обеспечивает соблюдение либеральных правил и норм, которая когда-то шла на пользу стране. Вместо этого Китай Си Цзиньпина предлагает соединить Азию, Европу и Африку в рамках проекта "Шелковый путь".

Этот проект напоминает "План Маршалла", предложенный Европе со стороны США. Си описывает его как амбициозную программу внешней помощи, которая принесет инвестиции, экономический рост и открытые торговые пути развивающимся рынкам. Китайский лидер подтвердил, что его страна открыта для торговли и приглашает мир воспользоваться преимуществами ее рынка, крупнейшей развивающейся экономики в мире.

И все это озвучено как раз тогда, когда в США говорят о протекционизме и разрыве торговых соглашений. Более того, Си Цзиньпин рассказал, что его страна пытается сократить свою зависимость от массового производства, диверсифицирует экономику и стимулирует внутреннее потребление, которое способствует росту ВВП.

Таким образом, Америка Трампа все больше кажется безответственным наблюдателем, а Китай все больше становится похожим на гаранта глобальной экономической стабильности.

"Может в следующем году Всемирный экономический форум пройдет на китайском горнолыжном курорте Ябули, что стало бы подтверждением переворота в мире", – иронизирует автор.

Как известно, появление Си Цзиньпина в Давосе – это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме.

Издание ранее Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.

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