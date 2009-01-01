Госрегистрацию приказа Минздрава о запрете асбеста отменили

Министерство юстиции приостановило запрет асбеста.
Данный приказ будет считаться недействующим со дня его исключения из государственного реестра правовых актов, сообщет Ubr.ua
Основанием для отмены регистрации нормативно-правового акта стало сообщение Государственной регуляторной службы Украины от 11 августа 2017 г. №6753/0/20-17 об обнаружении причин, которые обозначены в первой части статьи 25 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".
Согласно выводам Государственной регуляторной службы, некоторые положения приказа Министерства здравоохранения Украины имеют признаки регуляторного характера, которые непосредственно влияют на хозяйственную деятельность предприятий асбестоцементной отрасли и ставят под угрозу не только существование асбестоцементной отрасли Украины, но и строительной отрасли, что лишает тысячи граждан рабочих мест и существенно уменьшает поступления в государственный бюджет Украины.