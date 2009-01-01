Госрегистрацию приказа Минздрава о запрете асбеста отменили

Министерство юстиции приостановило запрет асбеста.

Министерство юстиции Украины отменило государственную регистрацию приказа Министерства здравоохранения Украины от 29 марта 2017 г. №339 "Об утверждении Государственных санитарных норм и правил "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, которые содержат асбест", зарегистрированного Министерством юстиции Украины 09 июня 2017 г.

Данный приказ будет считаться недействующим со дня его исключения из государственного реестра правовых актов, сообщет Ubr.ua

Основанием для отмены регистрации нормативно-правового акта стало сообщение Государственной регуляторной службы Украины от 11 августа 2017 г. №6753/0/20-17 об обнаружении причин, которые обозначены в первой части статьи 25 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Согласно выводам Государственной регуляторной службы, некоторые положения приказа Министерства здравоохранения Украины имеют признаки регуляторного характера, которые непосредственно влияют на хозяйственную деятельность предприятий асбестоцементной отрасли и ставят под угрозу не только существование асбестоцементной отрасли Украины, но и строительной отрасли, что лишает тысячи граждан рабочих мест и существенно уменьшает поступления в государственный бюджет Украины.