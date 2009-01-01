Украинская армия получила еще 50 модернизированных танков "Булат"

Машины участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Танк Т-84 "Булат" УНИАН

Харьковскоевернуло в строй 50 основных боевых танков "Булат" и передал их украинской армии. Машины участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

На очереди еще 14 танков, которые будут восстановлены и модернизированы для украинских воинов, сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Бронемашины прошли "горячие точки", защищали Луганский аэропорт и сдерживали наступление сепаратистов на Мариупольском направлении. Машины выдержали удары противника и сохранили жизнь нашим защитникам. В общем, за три года 64 "Булата" проявили себя на поле боя и зарекомендовали себя как качественная и безопасная техника, говорится в сообщении.

Сейчас на заводе им. Малышева начинают регламентный ремонт и модернизацию партии танков Т-84. Этот танк является предшественником новейших "Оплотов". На заводе также выполняется экспортный контракт на производство "Оплотов", специалисты готовы начать их производство и для украинской армии, в случае получения соответствующего заказа, подчеркнули в "Укроборонпроме".

Ранее "Главред" сообщал, что "Харьковский бронетанковый завод" отремонтировал для Высокомобильных десантных войск Украины очередную партию "летающих" танков Т-80.