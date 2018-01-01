Завод в Броварах уличили в воровстве газа

Директор предприятия согласился с фактом несанкционированного потребления газа.
К соответствующему выводу пришла уполномоченная комиссия, по рассмотрению актов о нарушении требований Кодекса газораспределительных систем. В ее состав вошли также представители завода производителя узла учета газа, Госстандарта и потребителя.
Также на оборудовании Завода алюминиевых изделий, обнаруженные пломбы, которые не соответствуют заводской маркировке и не имеют соответствующих элементов защиты. О данном факте составлен акт о нарушении требований Кодекса газораспределительных систем. По результатам рассмотрения акта потребителю было доначислено объем фактически потребленного природного газа на сумму около 47 млн гривен. Государственный регулятор НКРЕКП также подтвердил правильность расчетов облгазов по Заводу в Броварах.
Генеральный директор Броварского алюминиевого завода Эдуард Айрапетян согласился с фактом несанкционированного потребления газа и предложил варианты оплаты штрафа. Но, несмотря на признание вины, представители завода сопротивлялись аварийной газовой службе в перекрытии газового вентиля.
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