Заявления разведки США о кибератаках Кремля вызвали распродажу российских акций

За 5 января фонд продал 5,6 млн акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 млн.

После заявлений национальной разведки США о кибератаках России , биржевые инвестиционные фонды, которые торгуют акциями российских компаний РФ, стали нести потери.

Активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%, пишет 112 Украина со ссылкой на MarketWatch.

За 5 января фонд продал 5,6 миллиона акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 миллиона акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.

Напомним, ранее в США отмечали, что президент Барак Обама получил доклад американских ведомств, в котором говорится о вмешательстве России и других держав в выборы президента.

фото: Nua.in.ua