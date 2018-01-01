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Жилищная субсидия в Киеве: стало известно, кому придется переоформить документы

Сегодня, 17:55

С 1 мая 2018 года изменились правила назначения жилищной субсидии.

субсидия, коммуналка, недвижимость
В Киеве плательщикам придется переоформить субсидию ru.slovoidilo.ua
Некоторым категориям жителей Киева придется подавать новые пакеты документов в связи с изменением условий назначения жилищной субсидии.

С 1 мая 2018 года изменились правила назначения жилищной субсидии (согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 329 от 27 апреля 2018 года). В связи с этим субсидии за май жителям Киева начислят в следующих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба КГГА.

Также стал известен перечень категорий граждан, которым необходимо подать новый пакет документов для назначения субсидий:

• арендаторы жилья;

• внутренне перемещенные лица;

• семьи, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных (но фактически проживающих в квартире) лиц;

• семьи, где есть неработающие лица трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо же они ниже минимальной зарплаты;

• семьи, состав которых поменялся в течение последнего года;

• семьи, которые по состоянию на май 2018 года имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги (и общая сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан — 340 гривен) и не погасят ее до июня 2018 года.

Остальным киевлянам субсидии пересчитают автоматически. Около 70% домохозяйств, которые сегодня имеют субсидии, могут рассчитывать на их переназначения. Другим 30% необходимо будет обратиться в органы социальной защиты и подать новый пакет документов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно число украинцев, которые лишатся помощи государства в виде субсидий.

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Теги:  
Субсидии, Киев, КГГА, коммуналка
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