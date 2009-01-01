Жителей ДНР заставляют брать "паспорта республики", шантажируют зарплатами и наследством

Лица без "паспорта гражданина" ДНР не могут оформить наследство на родственников.

Жители Донецка с украинскими паспортами Reuters

В террористическойпродолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению "паспортов" ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, работники "миграционной службы" ДНР распространяют среди населения пенсионного возраста информацию, что лица, которые не имеют "паспорт гражданина" ДНР, не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано в собственность "республики".

В Дебальцево среди сотрудников бюджетной сферы распространяют информацию, что с апреля зарплату будут получать только лица, имеющие "паспорт гражданина" ДНР на карточку "Центрального республиканского банка" ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях гражданин Украины и скандальный российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда получил "паспорт" ДНР.