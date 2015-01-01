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Журналист объяснил, почему слова Путина о строительстве электростанций в Крыму — победа Украины

Вчера, 21:55

Энергетическая и торговая блокады полуострова являются самыми крупными санкциями, которые наша страна ввела против РФ, считает Муждабаев.

Крым, Россия
Надпись в Крыму, иллюстрация Reuters
Заявление президента РФ Владимира Путина, в частности, о строительстве электростанций в захваченном Крыму является победой Украины, поскольку он, по сути, признал, что энергоблокада полуострова нанесла оккупантам серьезный урон.

Об этом журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев рассказал "Гордону".

По его словам, энергетическая и торговая блокады аннексированной территории — это самые крупные санкции, которые наша страна ввела против России.

"Москва на самом деле понесла колоссальные убытки. Ведь они вынуждены делать то, чего не хотели: строить газопроводы, электростанции и так далее. Причем они там при нормальном течении жизни абсолютно не нужны. И абсолютно невыгодны", — отметил аналитик.

Ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Российская Федерация вернет Украине захваченный Крым, если у нее появятся проблемы, которые можно будет решить только таким способом.

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Россия, Путин, Крым, санкции, Муждабаев, энергоблокада, санкции
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