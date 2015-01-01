Журналист объяснил, почему слова Путина о строительстве электростанций в Крыму — победа Украины

Энергетическая и торговая блокады полуострова являются самыми крупными санкциями, которые наша страна ввела против РФ, считает Муждабаев.

Надпись в Крыму, иллюстрация Reuters

Заявление президента РФ, в частности, о строительстве электростанций вявляется победой Украины, поскольку он, по сути, признал, чтонанесла оккупантам серьезный урон.

Об этом журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев рассказал "Гордону".

По его словам, энергетическая и торговая блокады аннексированной территории — это самые крупные санкции, которые наша страна ввела против России.

"Москва на самом деле понесла колоссальные убытки. Ведь они вынуждены делать то, чего не хотели: строить газопроводы, электростанции и так далее. Причем они там при нормальном течении жизни абсолютно не нужны. И абсолютно невыгодны", — отметил аналитик.

Ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Российская Федерация вернет Украине захваченный Крым, если у нее появятся проблемы, которые можно будет решить только таким способом.