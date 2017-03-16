Журналист прогнозиует содание Гонатаревой аудиторской комапнии

Обратили внимание, как со временем меняется позиция Гонтаревой о размере инсайдерского кредитного портфеля в Приватбанке, пишет Дубинский.

Валерия Гонтарева УНИАН

Журналист и блогерутверждает, что Валерия Гонатрева после ухода с должности главы НБУ создаст аудиторскую компанию конкурента "большой четверки".

Такое утверждение Дубинский сделал после заявления Гонтаревой на ежегодной конференции инвесткомпании "Драгон Капитал" в Киеве о переоценке объемов кредитов выданных ПриватБанком.

"Обратили внимание, как со временем меняется позиция Гонтаревой о размере инсайдерского кредитного портфеля в Приватбанке? На момент национализации лучший банкир Восточной Европы оценивала размер кредитов, выданных акционерами ПБ акционерам ПБ — в 97% портфеля. Сейчас оценка изменилась, и составляет все 100%", — отметил Дубинский.

"Все 100% были операции со связанными лицами, даже 3% не нашли", — заявила Гонтарева.

"Такая точность и очевидный профессионализм в оценке говорит только об одном, на горизонте замаячил реальный конкурент аудиторским компаниям "большой четвёрки" в лице Валерии Алексеевны. И вполне вероятно, когда она закончит свою замечательную карьеру в Нацбанке, то сможет забрать оттуда своих не менее талантливых сотрудников, и создать свою аудиторскую компанию. Даже вижу эту вывеску где-то в Вашингтоне. Аудит с большой буквы Г", — написал Дубинский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Большой четвёркой" называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие ауди́торские и консалтинговые услуги - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.