Журналисты показали, как в Черном море российские оккупанты воруют украинский газ

Проверку украинских месторождений совершают там, где работают захваченные оккупантами так называемые "вышки Бойко".

Такие факты зафиксировали во время совместного рейда пограничники с представителями межведомственной группы, сообщает ТСН.

Проверку украинских месторождений они совершают не впервые и именно там, где работают захваченные оккупантами так называемые "вышки Бойко" — плавучие буровые платформы. Российские военные к ним украинцев не подпускают.

В открытое море выходит корабль морской охраны "Григорий Куропятников". В небо поднимается для разведки пограничная авиация — будут проверять четыре украинские газовые месторождения — Штормовое, Архангельское, Голицынское и Одесское.

На плавучих украинских платформах, которые похитили вместе с украинским полуостровом — работники, которых охраняют вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Буровики отвечают, что это не в военные, а рыбаки.

Через несколько минут возле платформ появляется военный корабль Черноморского флота России. Украинские пограничники сообщают по рации о людях с оружием на платформах, что согласно конвенции мореплавания очень опасно на таких нефтегазовых объектах. Россияне в ответ приказывают украинцам держаться подальше от платформ.

Такая ситуация на всех захваченных буровых платформах, говорят в "Нафтогазе". Оккупанты качают украинский газ из материкового шельфа.

"Не хватает Крыму газа, то есть решили нарастить за счет увеличения на шельфе Черного моря. Мы видели то, что идут буровые работы на Одесском газовом месторождении и ремонтируются скважины еще на двух месторождениях", — заявляет председатель правления ПАО "ГАО Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

Все факты похищения газа и незаконного бурения собрали и в очередной раз передали в прокуратуру. Далее в международный арбитраж, чтобы через суд вернуть похищенные вышки. Правда на это могут потребоваться годы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года в Черном море Россия украла 3 миллиарда кубометров украинского газа.

Видео: ТСН.