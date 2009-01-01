Журналисты рассказали, как можно существенно сэкономить на оплате за коммуналку

Энергоревизию квартиры благодаря ватметру и таймеру сделал эксперт в сфере энергосбережения.

Журналисты рассказали об энергосбережении

После недавнего подорожания платежки по оплате электроэнергии выросли непропорционально больше, чем на те суммы, о которых предупреждали чиновники.

Журналисты программы ТСН.Тиждень решили выяснить, почему так.

Журеалисты решили исследовать однокомнатную квартиру, в которой живет студентка Ника Воронова. Она живет на стипендию, а также приходится еще и работать.

Энергоревизию квартиры девушки благодаря ватметру и таймеру сделал эксперт в сфере энергосбережения Святослав Павлюк.

Исследовали чайник — наиболее используемую технику на кухне. И сразу совет эксперта — заливайте воды ровно столько, сколько рассчитываете выпить.

Далее — приборы, включенные в розетку в так называемом "спящем режиме". Скажем, зарядка для мобильного, что ничего не заряжает, "ест" почти столько, сколько двухватная лампа, которая годится для чтения.

Холодильник — обычно половина всего потребления электричества. Поэтому если покупаете, то берите экономного класса.

Старые лампы накаливания на потолке эксперт советует немедленно заменить на LED-лампы. И сразу минус 90% затрат на освещение. Замена другой маленькой и стильной лампы на светодиодную даст 10-кратную экономию.

Ненасытный обогреватель утроил счета за электричество. К нему можно подключить таймер. Это выгодная вещь для тех, кто имеет трехзонный счетчик, который ночью считает по более низкому тарифу. Но у Ники счетчик — обычный. И правильно! Потому что трехзонный, говорит эксперт, следует устанавливать при двух условиях. У вас есть немало электроприборов — бойлер, мультиварка, посудомойка, и можете сделать так, чтобы эта техника работала ночью, тогда есть смысл. Если же электричества больше потребляете днем, особенно в пиковые часы, — не следует использовать такой счетчик, потому что будете платить чуть ли не в половину больше.

Все приборы — модемы, компьютеры — когда вы не дома, выключайте. И так копейка за копейкой увидите результат в счете, говорится в сюжете.

Напомним, ранее премьер Гройсман обещал, что украинцы не почувствуют увеличения тарифов: субсидии дадут 9 млн семей.