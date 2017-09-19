ЗМІ: У липні аграрії отримали дотації на 400 мільйонів, Косюк — 132

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету.

Юрій Косюк УНИАН

Державна фіскальна служба опублікувала дані отримувачів дотацій за липень 2017 року, згідно з якими аграріям було виплачено 400 мільйонів гривень.

Лідерами з отриманих дотацій продовжують залишатись підприємства "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка, які отримали 132 млн грн, тобто третину від усієї суми за липень, повідомляє "Економічна правда".

Їх отримали такі підприємства: ТОВ "Вінницька птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Оріль-Лідер", ДП "Перемога нова", ТОВ "Птахофабрика Снятинська нова".

Загалом дотації в липні отримали 789 юридичні особи, а з початку року — 1215. Загальна сума виплат становила 2,315 млрд грн.

Так, з початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій.

Напередодні власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю "Новому времени" заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" займає значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол., 58% виручки компанії становив експорт. В 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол. дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.

Нагадаємо, у 2017 році вперше в історії почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство. Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ.

Про те, що дана формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва видання писало в 2016 році.