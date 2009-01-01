Актер Георгий Делиев: война "подрезает крылья", не несет ничего хорошего ни одной, ни другой стороне

В Украине просто необходим политический юмор — он помогает не впасть в уныние, считает актер дуэта "Маски-шоу".

Георгий Делиев

На сайте "" состоялся чат с известным актером искрометного дуэта "Маски-шоу". Общаясь с читателями, он рассказал, чем особенный украинский юмор, смеются ли украинцы и россияне над одними шутками, почему в Украине популярны политические сатирические программы, и почему шоу именно такого жанра нам необходимы, а также почему он старается изолировать себя от новостей и знаний о происходящем в политической жизни страны. Кроме того, актер "Масок" рассказал, какие неожиданные подарки иногда приносят на спектакли зрители (вроде банки меда), может ли вернуться на экраны проект "Маски-шоу", чем интересен спектакль "Дон Жуан", который вскоре будет представлен киевской публике, а также насколько он сам, человек, которого можно назвать экспертом в юморе, умеющим развеселить любого, смешливый, легко ли его рассмешить.

Представляем стенограмму чата с Георгием Делиевым.

Fedor: Есть ли отличие между типичными российскими и типичными украинскими анекдотами, или все же мы смеемся над одними шутками?

Георгий Делиев:Мы смеемся над одними и теми же шутками, правда, не считая политических. Политические — разные.

Paulina: Почуття гумору — це вроджений дар чи набутий талант, який можна виховувати і розвивати?

Георгий Делиев:И то, и то другое.

vasia_vasilisa: Пригадуєте стару добре відому дитячу книжку "Проданий сміх", та й фільм є такий, доволі вдалий... А чи є в цьому житті щось, за що ви готові були б заплатити власним умінням сміятися? Дякую.

Георгий Делиев:Дело в том, что я не очень-то и смешливый человек, меня рассмешить не так-то просто. Хоть я профессионально и занимаюсь юмором, это — мой основной хлеб. Я знаю какие-то приемы и инструменты, как можно рассмешить людей. Но, в принципе, таким умением обладают все, оно основано на чувстве юмора. Это своего рода резонанс: тот, кто смешит, заставляет вступать в резонанс с собой и другого человека, и результат этого — смех. Юмор — это отстраненный взгляд на жизнь, на проблемы.

vasia_vasilisa:Чи можна пояснити популярність в Україні гумористичних політичних шоу, на кшталт "95 кварталу"? Наскільки живучі жарти про політику, на злобу дня, чи вони швидко втрачають акутальність?

Георгий Делиев:Политический юмор в Украине очень злободневный. У нас он просто необходим, поскольку очень много абсурдных и реально глупых событий происходит на политической арене. Так именно в нашей стране, она — один из лидеров по безумию. Поэтому политический юмор актуален и необходим, он помогает людям бороться с унынием — если не смеяться над ним, то непременно в него впадешь, а из уныния потом выбраться очень сложно. Юмор помогает справляться с проблемами, заставляет трезво смотреть на всю происходящую абсурдность и оценивать действительность более объективно. Поэтому в нашей стране очень популярна политическая сатира. То, чем занимается "95 квартал" — они заняли эту нишу очень уверенно и являются лидерами этого жанра уже долгие годы.

Но такие политические шутки очень быстро устаревают: слишком скоротечны политические события и их абсурдность, поэтому приходится быстро реагировать на сегодняшнюю реальность.

Георгий Делиев

VladaM: Давайте представим ситуацию, что вам предложили стать президентом, какими будут ваши действия? Что вы измените, какие законопроекты примите? И на какую должность возьмете Бориса Барского?

Георгий Делиев:Такими фантазиями я вообще не занимаюсь. Она направлена на мое творчество. Я экономлю фантазию и не пытаюсь представлять какие-то жизненные обстоятельства, это не в моем характере. Я всегда нахожусь "здесь" и "сейчас". У меня нет времени и энергии заниматься какой-то ерундой, представлять себе то, чего не может быть со мной.

VladaM: Расскажите, пожалуйста, о своей подборке книг, которые сами любите и советуете прочесть каждому, чтобы не быть темнотой.

Георгий Делиев:Как христианин, я читаю Библию, Ветхий Завет и Новый Завет. Это — номер один. Они дают ответы на самые разные вопросы.

А что касается художественной литературы, то молодежи я бы посоветовал то, что читал и сам. Например, Майн Рид, Вальтер Скотт, Фенимор Купер — это романтические приключенческие книги для мальчиков. В более зрелом возрасте я читал Андрея Платонова, Бориса Виана. Позже увлекся абсурдистами. Например, мне очень нравится пьеса Ионеско "Носороги", я ее даже пытался поставить. Из современных авторов — Пелевин, перечитал почти все его книги, Сорокин. На некоторое время можно увлечься Акуниным, особенно хороши его первые книги — это для развлечения. Читаю научную фантастику. Например, братья Стругацкие — все до одного их романы гениальны. Их стиль многие современные фантасты используют как клише. Естественно, Брэдбери…

Alekzander Mihailenko: Георгий! Ваша профессия—одна из самых трудных. Вам приходится затрагивать струны сердца и души человека. Вы—альпинисты,и риск ваш не мал! Что Вам помогает в Вашем тяжелом труде? Знакомы ли Вы с этим высказыванием изБиблии: "23. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. (Иеремия 9:23,24)"Что Вы думаете обэтом фрагменте?Желаю Вам всех Благ и Божьих благословений. Заранее благодарен за ответ.Александр. Одесса.

Георгий Делиев:Спасибо за мудрые слова и хороший вопрос. Эта цитата, как и многие другие фрагменты Библии, которые часто цитируют, мудрая. Нам всем в жизни мешает гордыня. Чем больше мы погружаемся в гордыню, тем больше возникает у нас проблем. Как только мы освобождаемся от гордыни, мы становимся более открытыми Богу и миру, да и люди нас лучше понимают.

Что касается моей профессии… Альпинист — это да, это сложная для меня профессия. А то, чем я занимаюсь, для меня не сложно, потому что мне это нравится, это мое призвание, и я получаю от этого удовольствие. Я это делаю потому, что иначе не могу, а не для того, чтобы получать деньги и этим продлить свое существование на земле. К тому же, я понимаю, что люди получают от этого радость. А это реальная душевная и духовная польза, поэтому я понимаю, что то, чем я занимаюсь, — это хорошее дело.

Георгий Делиев

VladaM: Конфетки "Рошен" любите?

Георгий Делиев:Раньше они мне больше нравились.

VladaM: Есть ли вещи, которых вы боитесь в жизни?

Георгий Делиев:Конечно, есть. Как нормальный человек, я испытываю страх, прежде всего — страх смерти. Особых болезненных фобий у меня нет, но человеческие страхи мне присущи. В этом ничего плохого нет, потому что страх — это один из инструментов нашего развития, духовного развития в том числе.

VladaM: Многие знают о вашей большой любви к живописи. За какую максимальную цену вы продали свою картину?

Георгий Делиев:За 1800 евро.

VladaM: Расскажите о своих детях. Чем занимается старшая дочь?

Георгий Делиев:Дочь — артистка и психолог. Но сейчас она психологию не практикует. Она — домохозяйка, у нее есть семья. Но также она много работает на сцене как клоунесса, как ведущая церемоний, как танцовщица — в общем, артистка.

VladaM: За что вас любят женщины?

Георгий Делиев:Даже не знаю. Знаю, что меня любят женщины. Но за что — никогда не анализировал.

VladaM: Можете назвать пять своих главных достоинств и недостатков?

Георгий Делиев:Это сложный вопрос, потому что во многом касается каких-то интимных вещей, которые касаются лично меня. Если я дам неполный ответ, он будет неправильный. А что-то скрывать — это будет вранье.

VladaM: Как относитесь к Верке Сердючке (Андрею Данилко)? Приходилось ли вам общаться? Может, какие-то случаи запомнились?

Георгий Делиев:Да, мне приходилось общаться с Андреем Данилко, и мне очень нравится этот артист. Он очень талантлив, и не только в роли Верки Сердючки, я видел многие его актерские работы. Но, к сожалению, в последние годы я не очень за ним наблюдал. Но думаю, что Андрей Данилко не растратил свой талант, а приумножил. Знаю, что он много работает за границей, в Америке. Дай Бог ему больших творческих успехов. Очень его ценю.

Георгий Делиев

VladaM: Если сегодня какой-нибудь политик или олигарх предложит вам войти в его партию, вы согласитесь?

Георгий Делиев:Несколько лет назад мы с Барским создавали свою партию — Сатирически-демократическую партию Украины. Мы успели сделать две акции, который вызвали большой резонанс. Но, как все в нашей стране, быстро забылось, хоть и резонанс был большой. Ведь после этого был Майдан и другие более яркие политические вещи, которые стерли в памяти людей те действия, которые ми произвели.

Если меня какой-то политик позовет в партию, то буду думать — соглашаться или нет, когда позовет.

Но вообще, я сейчас мало что понимаю в политике, потому что у меня уже много лет нет телевизора, и я намеренно избегаю политических новостей, чтобы не засорять свой разум. Потому что мне это очень мешает. Мне нужно мыслить позитивно, а интересоваться политикой, это значит, развивать свое негативное мышление. По крайней мере, сейчас. Мне нужно людям дарить радость, любовь. Потому я впитываю совершенно другую информацию.

VladaM: Ваши коллеги, дуэт "Кролики" — Моисеенко и Данилец, давно переехали в Москву. Вас звали когда-нибудь туда переехать? Не жалеете, что остались?

Георгий Делиев:Раньше звали, раньше было у меня очень много возможностей переехать в Москву. Я там даже работал какое-то время, например, когда снимал "Маски-шоу". Там был и постпродакшн, и очень много общения.

Но мы находимся в Одессе, где у нас свой театр, где мы уже пустили корни. Поэтому и желания переехать как-то не возникало.

VladaM: На что вы никогда не потратите деньги? Есть запрещенные вещи?

Георгий Делиев:Да, конечно. Я никогда не буду вкладывать деньги в такие вещи, как производство наркотиков, распространение оружия, порнографии, проституции, гомосексуализма, то есть в разного рода разрушительные проекты.

Valentyna:Як впливає на ваше бажання виходити на сцену і творити, в тому числі жартувати, наповнення стрічки новин про поточні події в Україні? Наскільки війна та все це, так би мовити, "підрізає крила"?

Георгий Делиев: Война всегда "подрезает крылья". Она не несет ничего хорошего ни одной, ни другой стороне. В ней нет ничего положительного, ей нет никаких оправданий. В ней никогда не бывает ничего благородного.

VladaM:Вас можно встретить в Одессе гуляющим по городу? Какие улочки или перекрестки у вас самые любимые?

Георгий Делиев:Конечно, я гуляю по Одессе. Вообще, я люблю море. Особенно зимой, когда нет людей на море, я часто по вечерам, чтобы насладиться невидимой энергией, напитаться ею, выхожу к морю. А что касается городских районов, то все городские пейзажи, находящиеся в центре города, очень близки моему сердцу: Потемкинская лестница (которую, я надеюсь, скоро восстановят), Приморский бульвар, Екатерининская площадь, Театральная площадь с Оперным театром, весь исторический центр с Дерибасовской… Люблю кафе, которые находятся в центре, в том числе на Дерибасовской. Я довольно охотно посещаю эти места, порой мне просто приятно посидеть с хорошими людьми в ресторане или кафе — не просто набить живот, а насладиться общением, понаблюдать, что происходит вокруг, потому что центр Одессы несет свою особую энергию и атмосферу, которых нет нигде больше. Можно найти какое-то сходство с Парижем, Санкт-Петербургом — я нахожу много общего с этими городами, но Одесса всегда остается особенным городом, потому я и люблю гулять по ней.

Борис Барский и Георгий Делиев

Valentyna: Георгію, за вашими спостереженнями, скажіть, коли виходять найвлучніші та найдотепніші жарти — коли вони добре відрепетирувані, чи коли це експромт?

Георгий Делиев:И так, и так. Нет одного рецепта. Даже шутки, которые хорошо отрепетированы, все равно должны быть органичны. Они должны быть такими, будто проживаются в первый раз. А импровизация сама по себе несет какую-то свежесть. Но и импровизация должна быть подготовленной, то есть должен быть соответственный настрой, готовность, даже если ты не знаешь, что произойдет, но ты находишься в таком состоянии гармонии, что ты в любом случае отреагируешь смешно. Поэтому внутреннее состояние гармонии и какого-то куража должно присутствовать и в отрепетированной шутке, и в импровизации.

VladaM:Все знают, что вы дружите с Борисом Барским. Говорят, что есть такое правило: хочешь проверить друга, дай ему в долг. Вы Борису или он вам, одалживали когда-нибудь деньги? И чем это заканчивалось?

Георгий Делиев:Конечно. И он — мне, и я — ему. Всегда отдавали деньги. И это ни коим образом не повлияло на нашу дружбу ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы понимаем друг друга и в работе, и в жизни.

VladaM: Сейчас все живут в режиме экономии. Есть ли такие продукты, от которых вам пришлось отказаться, потому что не можете себе их позволить?

Георгий Делиев:В принципе, даже в докризисные времена я все равно соизмерял потребности со своими возможностями. Сейчас они корректируются. Да, жизнь стала реально дороже, а возможности зарабатывать деньги значительно уменьшились. Я не могу себе позволить какие-то дорогие спиртные напитки, например. Что касается еды, то я стараюсь покупать все натурально. Например, беру молоко и мясо у крестьян, которых я знаю. Хотя иногда покупаю и в магазине. Но ведь еда сегодня — это не самое дорогое удовольствие. Ведь коммунальные услуги намного дороже, одежда стоит относительно недорого. Если выбирать не супердорогие бренды. Многие увлекаются этим, тратят очень большие деньги на одежду. Это бессмысленно. Человеку достаточно иметь какой-то небольшой ограниченный гардероб, в котором будет одежда для выхода на какую-нибудь вечеринку, деловой костюм, спортивный костюм, чтобы чувствовать себя свободно, и т.д. То есть нужен какой-то минимум гардероба, но увлекаться этим не стоит.

Так же и продукты питания — ведь все равно ты не съешь больше, чем тебе необходимо. Переедание — вредно. А то, чем мы питаемся, — это важно. Лишь бы это были качественные продукты. Лучше меньше, но употреблять здоровую пищу.

От спиртных напитков лучше бы вообще было отказаться, но как-то все равно приходится. Я стараюсь выбирать качественные спиртные напитки.

VladaM: Если бы сейчас можно было вернуть время назад, вы бы хотели, чтобы вернулась прошлая власть, времена Януковича-Азарова? И если снесут Порошенко, кого видите из реальных и достойных кандидатов?

Георгий Делиев:Время назад вернуть нельзя, это бессмысленно. Поэтому не нужно об этом даже думать. Это просто вредное занятие, которое мешает жить. Какой смысл думать: "А что было бы, если бы было вот так, а не иначе?". Нужно жить настоящим.

Но, вспоминая старые времена, могу сказать, что много было хорошего. Хорошие вещи были и во времена Януковича, и во времена Ющенко, и во времена Кучмы, и во времена Кравчука. Во все времена есть хорошие вещи — их просто нужно увидеть и использовать, и их нельзя забывать. Много было и плохого и во времена Януковича, и во времена Ющенко — при все президентах. Нужно тоже помнить об этом и просто не повторять, а развиваться.

Как я ранее говорил, я изолирую себя от знания политической жизни, потому что это очень вредит психическому здоровью любого человека. Моего — особенно, потому что я занимаюсь позитивным творчеством. А политика губительна. Поэтому такие знания вводят в состояние уныния, а в какой-то степени они даже склоняют к суициду.

Каждый просто должен делать свое дело. Нужно заниматься своей семьей, благоустройством того мира, который он может изменить. А политики — они занимаются благоустройством страны или города, потому что они считают, что уже разобрались со всем остальным, со своими семейными делами, с малым кругом друзей и коллег. Это их ответственность, они потом будут отвечать за сделанное перед Богом. А у меня своя ответственность, поэтому я не берусь судить такой большой охват.

Георгий Делиев

VladaM: Вам предлагали когда-нибудь занять какое-то место в политике? Например, стать каким-нибудь советником у вас в Одессе?

Георгий Делиев:Нет, советником мне стать не предлагали. Но я был одно время депутатом Одесского облсовета.

Booklia:Все знают, что такое "английский юмор", также всегда отличителен "одесский юмор"... А вот скажите, чем, по-вашему, особенный и отличный от всех других украинский юмор?

Георгий Делиев:Украинский юмор такой же особенный, как одесский или английский! В нем столько замечательных анекдотов. Например, про "кумів". Их целый кладезь! Их не меньше, чем еврейских или одесских, или всех прочих анекдотов. Во всех славянских странах рассказывают наши украинские анекдоты и пытаются переиначить украинский язык.

VladaM: Как вы относитесь к романам? Был ли у вас роман, который запомнился вам на всю жизнь? Так чтобы со шекспировскими страстями...

Георгий Делиев:Да, были, но я не буду рассказывать об этом.

VladaM: Говорят, что артистам за творческий успех приходится платить личным счастьем. Как вам кажется, в личной жизни вы — счастливый человек?

Георгий Делиев:Временами.

VladaM: Мне приходилось слышать от разных людей, что тандем "Маски" остался в прошлом. Вы умышленно не захотели меняться, становиться более современными? Все-таки пик вашей популярности пришелся на конец 90-х. Как думаете, почему сейчас вам на пятки наступают другие проекты: "Квартал", "Дизель-шоу", "Камеди" и др.?

Георгий Делиев:Я не считаю, что нам наступают на пятки. У всех проектов свои жанры, свои ниши. Они занимаются каждый своим делом, и мы вообще никак не пересекаемся с ними. Они не делают то, что делаем мы, а мы не используем их инструменты. В 90-е годы мы были популярны, потому что по всему СНГ показывали в прайм-тайм нашу телевизионную программу, а сейчас мы называемся театром, в нашем репертуаре десять спектаклей, и нам очень хорошо и комфортно.

VladaM: Из-за чего вы можете поругаться со своим другом и партнером по сцене Борисом Барским?

Георгий Делиев:Я вообще не могу припомнить ни одного момента, когда бы мы с ним ругались. Бывают творческие споры, но ругаться — не помню такого.

VladaM:Ваша дружба с Борисом Барским — на чем она основана прежде всего? Это уважение, общие привычки? Не приходилось ли вам когда-нибудь делить женщину? К примеру, обоим понравилась, и что делать?

Георгий Делиев:Нас больше объединяет творчество, работа. Женщину ни разу не приходилось делить.

VladaM: Вы довольны тем, чего достигли в жизни? Или все-таки есть еще какие-то нереализованные планы и мечты?

Георгий Делиев:Есть нереализованные планы и мечты.

VladaM: Мне вот всегда было интересно: почему вы не переехали из Одессы в Киев? Мне кажется, могли бы большего достигнуть в столице.

Георгий Делиев:Наверное, потому что наш театр — в Одессе. Если бы нам в Киеве дали театр, мы бы переехали в Киев. Нам сейчас интереснее работать в театре.

Георгий Делиев

VladaM: В каком возрасте вы почувствовали в себе дар, что можете веселить людей?

Георгий Делиев:Наверное, в институте, когда начал заниматься пантомимой и клоунадой.

VladaM: Когда впервые был сыгран спектакль "Дон Жуан"? Помните, какою была реакция публики? Вообще бывает так, что зрители вам приносят что-то материальное на концерты в качестве подарков? Например, бутылку виски или банку меда.

Георгий Делиев:Бывало много раз, что зрители приносили и виски, и банку меда, и много чего другого, помимо цветов.

Даже не вспомню сейчас, в каком году мы выпустили спектакль "Дон Жуан". Последний у нас был "Подкидыш", до этого — "Маски в кубе", до этого — "Орфей", а до этого — "Дон Жуан". Этот спектакль особенный тем, что в нем смешивается цветная поэзия Бориса Барского, водевильная, яркая и праздничная, с черно-белой прозой философских рассуждений о жизни и смерти, о смысле жизни двух могильщиков. Произошло своего рода даже смешение жанров. Спектакль очень динамичный и яркий, насыщен трюками, спецэффектами и неожиданными, порой даже шокирующими зрителя поворотами.

VladaM: Георгий, рада вас слышать. Расскажите о предстоящем спектакле "Дон Жуан", с которым приедете в Киев 27 февраля. Что привнесете нового в эту постановку? Чем вам самому интересен этот проект?

Георгий Делиев:Спектакль состоит из двух стихий. Одна — легкая, водевильная, смешная, пародийная на классику и современную жизнь. Вторая — философские вставки, смешные, ироничные, иногда, может быть, даже циничные, но о смысле жизни. Поэтому этот спектакль интересен всем людям: и тем, кому нужно чисто развлечение, кто хочет от души посмеяться, и тем, кто ищет глубокий смысл и послевкусие, чтобы было, о чем вспомнить или посидеть подумать, посмотреть на себя немного со стороны. Он очень многоплановый. В нем есть такие неожиданные повороты, когда зритель вдруг на какое-то мгновение будет шокирован, будет пребывать в растерянности. Спектакль легкий, одноактный, без антракта, смотрится на одном дыхании. Я рекомендую его смотреть всем, у кого есть хоть малейшее чувство юмора. Он всем придется по душе. Не помню никого, кто был бы разочарован этим спектаклем. Любое искусство имеет и фанатов, и тех, кому оно не нравится. Наш спектакль удивительным образом может нравиться и быть понятным любому и каждому. Даже дети приходят и смотрят с удовольствием.

Спектакль играется полным составом "Масок", в нем никаких дублеров. Там есть танцы, спецэффекты, песни — все виды театрального зрелища. Такой синтетический спектакль…

Что будет нового? Любой наш спектакль живой, он дышит, меняется от раза к разу. Потому с прошлого раза, когда мы его привозили в Киев, он уже обрел новые шутки и новые моменты.

Larisa: Поддерживаете ли вы отношения с артисткой Эвелиной Бледанс? Следите ли за ее карьерой?

Георгий Делиев: Я не слежу за ее карьерой. В последний раз мы виделись, когда она была на 30-летии "Масок" у нас в театре. Я приглашал всех, кто имел какое-то отношение к "Маскам", Она была гостьей, выходила на сцену. Больше мы не виделись, не созванивались… Не поддерживаем отношений.

Prokop: Не собираетесь ли вы с командой возобновить съемки "Маски-шоу"? Как вы считаете, была бы у них такая же популярность, как раньше?

Георгий Делиев:Конечно, была бы. Может быть, даже больше была бы. Даже есть сценарии. Раньше я снимал для всего СНГ. Нас показывали в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане — везде. Сейчас производство фильмов в нашей стране рассчитано только на показ в нашей стране в основном. Поэтому если возникнет возможность освоения таких бюджетов, появятся деньги для осуществления проекта, подобного "Маски-шоу", то, конечно же, я буду снимать. Артисты готовы, авторская группа готова — все у нас есть.

Надежда Майная

Фото:Facebook Георгия Делиева