Актер Морган Фриман обвинил "шпиона КГБ" Путина в жажде мести, опубликовано видео

Известный актер Голливуда Морган Фриман снялся в ролике, в котором призвал немедленно расследовать "участие" России в президентских выборах в США.

Соответствующая запись была опубликована на YouTube-канале комитета, занятого расследований мифического влияния РФ на американские выборы, — сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на CNN.

Промо-ролик выпустил проект Committee to Investigate Russia ("Комитет по расследованиям России") американского режиссера Роба Рейнера и бывшего экономического спичрайтера Джоржа Буша-младшего, редактора журнала The Atlantic Дэвида Фрума.

"Нас атаковали. Мы участвуем в войне. Представьте себе такой сценарий для фильма: бывший шпион КГБ, злой из-за развала своей родины, планирует план мести; получая выгоду из-за хаоса, он идет вверх по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом", — говорит Фриман.

На этом моменте в ролике показан президент России Владимир Путин. Фриман говорит, что Путин выбрал "заклятого врага", которыми стали США. Актер также обвиняет Путина в том, что тот использует кибероружие для борьбы с демократами в США.

Как сообщает CNN, целью проекта Committee to Investigate Russia является "широкое распространение информации о причастности России к выборам президента в США в 2016 году и ее постоянной угрозе для американских государственных институтов власти". Райнер и Фрум — оба являются членами консультативного совета проекта — заявили изданию, что они были "вынуждены действовать" именно из-за новостей о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

