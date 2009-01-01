Анжелика Рудницкая: наши музыкальные телеканалы не отражают состояние музыки в Украине

Телеведущая призналась, что все чаще смотрит клипы и слушает музыку в Сети, а не по телевизору.

Анжелика Рудницкая Главред

Многие талантливые украинские музыканты остаются не форматными для отечественных телеканалов.

Так заявила основательница "Территории А", советница министра культуры, певица, телеведущая и волонтер Анжелика Рудницкая на чате в "Главреде".

Телеведущая призналась, что все чаще смотрит клипы и слушает музыку в Сети, а не по телевизору.

"В последнее время мне некогда смотреть музыкальные каналы. А в Сети я выбираю ту музыку и клипы, которые мне близки. Поэтому такой личной проблемы у меня нет. относительно формирования музыкальными каналами вкуса, то он, по-моему, не отвечает современным запросам, по крайней мере в Украине. Свои замечания поэтому каждый из нас может и должен выражать на страницах этих телеканалов и требовать (просить) того, что вам ближе. Спрос формирует предложение".

Она также добавила, что украинские музыкальные телеканалы не отражают состояние музыки в Украине.

"Я уже говорила, что украинские музыкальные телеканалы не соответствуют нынешним запросам и не отражают состояние музыки в Украине. У нас очень большое количество талантливых музыкантов, которые остаются за бортом форматов этих каналов".

Напомним, ранее Рудницкая заявила, что украинская музыка в конце 90-х в Украине была значительно популярнее российской.