Ассоциация киноиндустрии, Фонд Янковского и Госкино впервые организовали в Киеве лекции экспертов EAVE

Участие в тренинге приняло более 400 украинских кинопроизводителей, продюсеров, дистрибьюторов, директоров кинотеатров, маркетологов.

Основатель благотворительного фонда Игорь Янковский

Кинотренинг по инновационному маркетингу и методам дистрибуции кино с участием экспертов из четырех стран Европы был организован совместно Ассоциацией киноиндустрии Украины и Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива во будущего" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Основными темами тренинга стали:

— маркетинг b2b и b2c;

— маркетинг онлайн;

— работа с фестивалями и публичностью;

— работа с агентами по продажам;

— выбор между классическими и альтернативными методами дистрибуции;

Перед многочисленной публикой выступили эксперты из четырех стран мира: Гудрун Бури (PR Factory, Бельгия), Виржини Девеза (Alpha Violet, Франция), Йоанна Солецка (Alhapanda, Польша), Альваро Вега (Doblesentido, Испания).

Участники тренинга по инновационному маркетингу и методам дистрибуции кино

Учредители Ассоциации киноиндустрии Украины положительно оценивают первый опыт организации масштабного обучающего семинара для профессионалов в области кино с участием зарубежных экспертов и обещают на этом не останавливаться.

"Тренинг от EAVE был одним из первых шагов украинской киноиндустрии в ее интеграции в европейское общество. Мы планируем в дальнейшем организовывать подобные мероприятия, которые позволят углубить связь с международной киноиндустрией", — подчеркнул председатель Ассоциации киноиндустрии Украины Владимир Яценко.

Вопрос из зала задает Дмитрий Суханов

Также положительно оценил сотрудничество с АКУ и EAVE основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

"Благотворительный фонд, который я основал, вот уже 5 лет поддерживает украинский кинематограф. За это время мы помогли огромному количеству режиссеров представить свои фильмы на крупных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Таллине. провели Дни украинского кино в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Венгрии. Также, мы выдавали гранты на обучение за рубежом нескольким украинским режиссерам. Ассоциация киноиндустрии Украины предложила новый образовательный формат — привозить в Украину международных экспертов, которые будут рассказывать о последних тенденциях в мировой киноиндустрии, познакомят с инновационными технологиями в продвижении кино. Мы поддержали эту идею, так как она позволяет обучить значительно большее количество кинематографистов, и надеемся сделать такие встречи регулярными", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Организаторы и эксперты международного тренинга

В повышении квалификации отечественных кинематографистов заинтересованы и в Госкино Украины. Его глава обещает содействовать в организации обучающих программ для отечественной киноиндустрии.

"Госкино и в дальнейшем будет поддерживать подобные инициативы, поскольку украинское кино сейчас нуждается именно компетенции в способах продвижения и дистрибуции. Мы также будем привозить еще больше спикеров из других стран, для того, чтобы охватить знания о современной киноиндустрии как в локальных, так и в глобальных проявлениях", — заявил Филипп Ильенко.

Глава Госкино Филипп Ильенко

Анастасия Бахмутова