BAFTA-2017: в Лондоне назвали лучшие фильмы

Триумфатором премии стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд".

Эмма Стоун и Дэмьен Шазелл Reuters

Британская академия телевидения и киноискусств (BAFTA) назвала своих победителей.

Это юбилейная, 70-я по счету церемония вручения кинопремии BAFTA-2017.

Триумфатором премии стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд", который унес сразу пять статуэток. Также Шазелл получил награду за лучшую режиссуру, а исполнительница главной роли "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун стала "Лучшей актрисой". Также фильм стал победителем в номинации "Лучшая музыка".

Эмма Стоун Reuters

В номинации "Лучший актер" победу одержал Кэйси Афлек, исполнивший главную роль в драме "Манчестер у моря".

Лучшим британским фильмом признана лента Кена Лоуча "Я, Даниел Блейк", а лучшим фильмом на иностранном языке стала драма "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша, которая в 2016 году получила "Оскар" в аналогичной номинации.

Награду за лучший анимационный фильм получил "Кубо. Легенда о самурае" Тревиса Найта.

Мэл Броокс (по центру) Reuters

Напомним, в Лос-Анджелесе вручили Grammy лучшим исполнителям.