Барак и Мишель Обама могут получить 60 млн долларов за написание книги

По мнению экспертов Financial Times, стоимость сделки является рекордной.

Барак и Мишель Обама Instagram

Барак и Мишель Обама подписали договор на публикацию своих мемуаров с издательством Penguin Random Hous.

По информации Financial Times, права на публикацию обошлись издательству в 60 миллионов долларов, пишет ivona.

Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, вторую — Мишель. Как будут называться будущие произведения пока остается загадкой.

"Компания получила права на публикацию двух книг. Мы в восторге от того, что можем продолжить наше сотрудничество с бывшим президентом и его супругой. Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг, которые мы публикуем в Penguin Random House", — сообщил глава издательства Маркус Доул.

Примечательно, что совершить сделку намеревались сразу несколько издательств, поэтому был устроен аукцион. По мнению экспертов Financial Times, стоимость сделки является рекордной.

В 2004 году Билл Клинтон получил 15 миллионов долларов за свою книгу от издательства Knopf, а Джорджу Бушу заплатили около 10 миллионов долларов за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.

Интересно, что Penguin Random House ранее уже опубликовало три книги семьи Обама: автобиографию Барака Мечты моего отца и его бестселлер Дерзость надежды, а также книгу Мишель Выращенные в Америке о кулинарии и садоводстве.

Напомним, Барак и Мишель Обама украсили обложку известного глянца.