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Борис Акунин считает, что Серебренникова "арестовал" Путин

Сегодня, 13:46

В России международно-резонансные аресты происходят только с санкции "главного начальника", отметил писатель.

Борис Акунин
Борис Акунин Скриншот видео с youtube.com
Российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что в РФ режиссера Кирилла Серебренникова "арестовал" президент страны Владимир Путин.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время литератор подчеркнул, что в России международно-резонансные аресты "происходят только с санкции, а то и с прямого приказа главного начальника".

"Поэтому давайте называть вещи своими именами… Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин", — отметил автор.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении десятков миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

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Россия, Чхартишвили, Борис Акунин, Путин, Серебренников
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